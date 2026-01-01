強い冬型の気圧配置や上空の寒気の影響で、北陸から北の日本海側は断続的に雪が降るでしょう。雷を伴って降り方が強まったり、吹雪いて見通しが悪くなったりする所もありそうです。大雪や交通への影響に警戒してください。西日本も日本海側は雪が降りやすい見込みです。関東から西の太平洋側はおおむね晴れますが、内陸や山沿いでは雪雲の流れ込む所がありそうです。気温です。上空に流れ込む寒気の影響で、きのうより低くなるでし