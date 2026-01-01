大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）の新番付が発表され、大関経験者の朝乃山（３１＝高砂）が２０２４年名古屋場所以来９場所ぶりの幕内復帰を遂げた。元大関が２度目の三段目転落から、再び幕内土俵に返り咲くまでの軌跡をたどった。【朝乃山、再出発の軌跡（１）】２０２１年夏場所から不祥事で６場所出場停止となり、三段目まで転落。復帰後は一時、小結まで番付を戻した。東前頭１２枚目で迎えた昨年名古屋場所は