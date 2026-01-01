女子プロレス「マリーゴールド」の心希（１７）が、今年の目標を明かした。２０２５年大みそかの新宿大会で新人王１ＤＡＹトーナメントが開催され、同年にマリーゴールドでデビューした心希、山岡聖怜、メガトン、山崎裕花がエントリー。対戦相手は当日のくじ引きで決まり、１回戦を勝ち抜いた聖怜と心希が決勝戦で激突した。熱戦を繰り広げた末、心希は聖怜のジャーマンに沈み、準優勝に終わった。デビュー時から目標に掲げ