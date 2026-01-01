元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！全体の運気明けましておめでとうございます。2026年が始まりました。1月前半は、己丑（きどのうし）という落ち着いた気が巡ります。今期のテーマは「シンプルに生きる」。新しいことを増やすより、心や暮らしを軽くする意識を持ってみて。「もっと