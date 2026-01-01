◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦〇井岡一翔―マイケル・オルドスゴイッティ●（３１日、大田区総合体育館）ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で、元世界４階級制覇王者でＷＢＡ同級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝が４回ＫＯ勝ちし、同級転向初戦を飾った。日本男子初の５階級制覇を懸け、２５年５月２日に計画される東京ドーム興行でＷＢＣ同級王者・井上拓真（３０）＝大