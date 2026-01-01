巨人・阿部慎之助監督（４６）がスポーツ報知の新春ロングインタビューに応じ、２０２６年の構想を明かした。２５年は７０勝６９敗４分けで、優勝した阪神と１５ゲーム差のリーグ３位に終わった。２６年は主砲の岡本がポスティングでメジャー挑戦。攻撃の軸となる３、４、５番の理想像や打線、各ポジションのプラン、投手陣についてなどたっぷり語り、生まれ変わる決意を示した。新スローガンは「前進」に決定。前だけを見て２年ぶ