£²£°£²£¶Ç¯¤Ï¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¡££··î¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë£Ê£Ò£ÁºÇÇ¯Ä¹¤ÎÇ¯ÃË¡¢¼ÆÅÄÁ±¿Ãµ³¼ê¡Ê£µ£¹¡Ë¡áÈþ±º¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬¿·½Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖÂç¹¥¤­¤ÊÇÏ¾è¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤ÈÌÀ¤ë¤¤¸ý¤Ö¤ê¤¬¡¢Ã£´Ñ¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£º£Ç¯£··î¤Ç´ÔÎñ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î£¶£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯ÃË¤Î¼ÆÅÄÁ±¤Ï¡¢£Ê£Ò£Á¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£²Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢º£¤â¶¥ÇÏ¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¼«¿È¤Ç