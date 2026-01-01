お笑いコンビ「インポッシブル」のえいじ（４１）が、一般女性と年内結婚の意思を固めたことが３１日、分かった。コントで高い評価を受ける実力派芸人が大きな決断を下した。少なくとも交際期間は１年以上。劇場の出番やテレビ番組の収録など忙しい日々の中でも、合間を縫って２人で食事に行くなど地道に愛を育み、ゴールインにこぎ着けた。インポッシブルは２００５年に結成。相方のひるちゃん（３９）と破天荒な世界観を基