俳優の中島裕翔が主演し、松本優作氏が監督を務める、WOWOW『連続ドラマW シリウスの反証』が1月10日から午後10時放送・配信を開始する。【動画】中島裕翔主演『連続ドラマＷ シリウスの反証』本予告が公開今作は、社会派ミステリー作品を数多く手掛ける人気作家・大門剛明氏の同名小説が原作で、25年前に岐阜・郡上八幡で起きた一家惨殺事件の犯人とされた死刑囚を救うため、難攻不落の再審請求に挑む弁護士たちの戦いを描く