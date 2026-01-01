武蔵小杉の高層マンション群を背に臨海部へ急ぐ「クリーンかわさき号」。白いコンテナが特徴だ＝２０２５年１２月１６日午後６時１５分ごろ、ＪＲ新川崎駅家庭ごみを載せた貨物列車「クリーンかわさき号」が毎夕、川崎市の北部から南部へ向け疾走している。運行開始から３０年。鉄道による廃棄物輸送は全国でも珍しく、１日にトラック５３台分を運び環境負荷低減の効果を上げてきた。ＪＲ貨物の梶ケ谷貨物ターミナル駅（宮前区