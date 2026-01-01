海南自由貿易港のグリーン・低炭素発展においてこのほど、重要な技術的進展があった。海南省澄邁県に位置する中国石油南方油田の二酸化炭素回収・液化装置が順調に稼働を開始し、安定運転を実現している。中央テレビニュースが伝えた。同装置は油田随伴ガスに含まれる二酸化炭素を高効率で回収・精製し、液化することに成功した。現在、1日当たりの液化二酸化炭素の生産量は100トンを突破している。炭素回収・利用・貯留（CCUS）の