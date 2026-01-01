西武の西口文也監督（53）が、新年早々の「鬼宣言」だ。就任2年目を迎える今季は、昨季までの3年連続Bクラスからの脱出が最重要課題。「鬼にならないといけないかも」と貪欲に勝利を追求し、自身にも選手にも厳しい姿勢で臨む。2軍監督から昇格した昨季は63勝77敗3分けの5位。2024年の最下位からは脱したが、納得のいく成績ではなかった。自身の采配に関しても「選手を信用しすぎた。スクイズなど、もう少し動かしていけば良か