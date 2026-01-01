今オフ、西武を戦力外となった中継ぎ右腕の平井克典投手（34）がメキシカンリーグの「ラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ」に入団することが30日（日本時間31日）、発表された。平井はスポニチ本紙の取材に「メキシコへ行くのは初めてで不安もありますが、場所はどこであれ野球をやることに変わりはありません」と話した。平井はHonda鈴鹿から16年ドラフト5位で西武入り。中継ぎとして19年には稲尾和久（西鉄）の持って