◇第104回全国高校サッカー選手権2回戦水口3―1広島皆実（2025年12月31日ニッパツ）29年ぶり16度目出場の古豪・水口が、8強入りした79年度以来、46大会ぶりの2勝を挙げた。前半7分にDF山本が右足、同12分に岡が頭でゴールを奪い、序盤で2点リード。PKで1点差に迫られたが、後半14分にFW重田の左足弾で突き放した。チームが掲げる「球際、切り替え、運動量」を徹底。目標の16強入りを達成したが、MF梅田主将は「自分た