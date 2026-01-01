◇第104回全国高校サッカー選手権聖和学園3ー1徳島市立（2025年12月31日U等々力）聖和学園（宮城）は1―1の後半14分にFW布施が右後方からの浮き球に頭で合わせる決勝点。リードを失う失点に絡んでいただけに「取り返せて良かった」と息をついた。夏の全国高校総体を負傷で棒に振った10番は「悔しい思いをしたので絶対（力を）出してやろうという気持ちで臨んだ」。チームは2試合連続3得点。得点者が全員異なる多彩な攻撃