紅白歌合戦が活動休止前ラストステージとなったPerfumeは、ヒット曲「ポリリズム」と「巡ループ」をメドレーで披露した。あ〜ちゃん（36）は「私たちは“3人でいれば一生Perfumeでいられるよね”と話しています。それぞれがパワーアップしてカムバックしたい」と固い絆を伝えた。ラストは3人が光となって消えていく演出だった。