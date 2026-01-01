新年を迎えるに当たり、干支であるうまの伝統工芸品を見られる天皇ご一家＝2025年12月23日、皇居・御所（宮内庁提供）天皇ご一家は1日、新年を迎えられた。天皇陛下は宮内庁を通じて感想を公表し「新しい年が、わが国と世界の人々にとって、希望を持って歩んでいくことのできる良い年となることを祈る」とつづった。昨年の戦後80年に際し「平和の尊さに改めて思いを致すとともに、語り継いでいくことの大切さを心に刻んだ」と