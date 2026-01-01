ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）に隣接する大阪・桜島エリアで、新たな巨大プロジェクトが始動しました。IHGホテルズ＆リゾーツなどが手掛ける「Osaka Sakurajima Resort」です。2029年の開業を目指し、国内初となる「トリプルブランド」ホテルとして、「インターコンチネンタル」「キンプトン」「ホリデイ・インリゾート」の3つが一つの建物に集結。総客室数817室を誇るこの次世代リゾートの詳細を紹介します。USJ至近に