[12.30 プレミアリーグ第19節 アーセナル 4-1 アストン・ビラ]プレミアリーグは30日、各地で第19節を開催。首位アーセナルが公式戦11連勝、プレミア8連勝中と絶好調だった3位アストン・ビラを4-1で粉砕し、リーグ戦4連勝で首位をキープした。アーセナルは怪我のDFユリエン・ティンバーとDFガブリエル・マガリャンイスの復帰ゲームとなったがチームの要、MFデクラン・ライスが膝の負傷でメンバー外。一方のビラもDFマティ・キ