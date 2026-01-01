◇第104回全国高校サッカー選手権2回戦興国1（3PK１）1浜松開誠館（2025年12月31日味フィ西）興国が得意のPK戦を制し、初の16強進出を決めた。浜松開誠館との“元Jリーガー監督対決”となった六車拓也監督は「絶対的な守護神がいるので自信を持って臨めた」と主将のGK岩瀬を称えた。1人目のキッカーを止めると3人目のシュートはポストに当たった跳ね返りを抑えた。そして4人目はプレッシャーをかけてミスを誘発。「PK