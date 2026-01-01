全国高校ラグビーの3回戦8試合が、きょう1日に東大阪市の花園ラグビー場で行われる。史上6校目となる3連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第1）は尾道（広島）と対戦。初出場で16強に入った慶応志木（埼玉第2）は過去7度の優勝を誇る東福岡（福岡第1）と戦う。準々決勝の組み合わせは、3回戦後の再抽選によって決まる。