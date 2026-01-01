◇第104回全国高校サッカー選手権2回戦神村学園6―0東海学園（2025年12月31日ニッパツ）総体覇者の神村学園が6発大勝で、史上6校目の夏冬連覇へ好発進した。FW日高元（3年）がハットトリックを達成。前半25分に右足ボレー、同33分に頭でゴールを決め、後半14分にはエリア外から狙い澄まして右足で沈めた。24年夏に左膝、左足中足骨を相次いで負傷し、長期離脱。25年春に復帰して調子を上げてきた。プロ志望だが、進路は