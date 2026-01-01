◇第104回全国高校サッカー選手権昌平4ー0高知（2025年12月31日NACK）昌平（埼玉）はJクラブ内定コンビが名刺代わりの一発を放った。0―0の前半7分、今季からJ2湘南へ加入するMF山口豪太が芸術的なミドルシュート。左足から放たれたボールは、正面にいた相手DFの左を巻きながらゴール左を突き刺した。「感覚で打った。一発で流れをつかむために思い切って振った」。レフティーが高い技術を見せつけ、チケット完売だった地