池山新監督が就任し26年を迎えるヤクルトが、主将制の廃止を検討していることが判明した。昨季まで山田が5年連続で主将を務めてきたが新指揮官は「（山田）哲人はキャプテン（の肩書）をいったん省かせてもらう」と話した。近年は山田の成績が下降線であることから「自分のことに専念してもらって。どこで勝負できるかというところを一番に考えてもらう」と説明。重責から解放し、プレーに集中させたいという親心もあるようだ