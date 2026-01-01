3月のWBCに2大会連続での出場が濃厚なDeNA・牧が、新春の誓いだ。「2人、選ばれましたよね。映像も見ました。強烈。言葉にできないフォームで投げてくる。引いたら負ける。力負けしないようにしたい」と米国代表入りを表明したサイ・ヤング両腕撃ちを掲げた。タイガースの左腕スクバルと、パイレーツの若き剛腕スキーンズだ。打倒・侍を目指し、着々と最強布陣を形成。「空振りしても立ち向かっていく。当たらないことには始