◇第104回全国高校サッカー選手権尚志2ー1山梨学院（2025年12月31日浦和駒場）尚志（福島）が山梨学院（山梨）を破って97回大会以来、7大会ぶりに3回戦へ進出した。仲村浩二監督（53）は「久々に選手と一緒にお正月を過ごせる」と笑顔。前半に2ゴールを挙げたFW田上真大（3年）は、右足首の故障で県大会の準決勝、決勝は試合に出られず。今大会3得点にも「もっとゴールを狙いたい」と仲間への感謝をゴールで返すつもりだ