◇第104回全国高校サッカー選手権鹿島学園1ー0金沢学院大付（2025年12月31日駒沢）鹿島学園（茨城）は均衡を破ったのはMF清水の思い切りの良さだった。0―0の後半14分、3列目から積極的にエリア内へと飛び出して、相手のファウルを誘発。自ら奪ったPKをきっちり冷静に決めた。「スペースが空いたのが見えて、飛び込めたのは良かった」。自身も納得のプレーに笑顔を見せた。「一つ一つ勝ち上がって、日本一を目指したい」