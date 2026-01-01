◇第104回全国高校サッカー選手権帝京長岡２ー2（PK4ー3）高川学園（2025年12月31日NACK）帝京長岡（新潟）は高川学園（山口）との激闘を制し、3回戦に駒を進めた。0―2の後半追加タイムから2点を決め、土壇場で同点。PK戦では、2年生守護神の仲が1人目と5人目をストップし「自分のミスで失点してしまったので、勝たせることができてホッとした」と涙ながらに語った。次戦はタレントぞろいの昌平戦。「ここからの戦いに