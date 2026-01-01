紅白勇退を発表した郷ひろみ（70）は通算10回目の白組歴代最多歌唱回数を誇る「2億4千万の瞳―エキゾチック・ジャパン―」で盛大に締めくくった。「感謝の意味を込めて郷ひろみらしいステージをお届けしたい」。白地に金色の装飾を施したジャケットを鮮やかに翻し、花を添えるために勢ぞろいした出場歌手とハイタッチのために会場を駆け回るなど宣言通りの全力パフォーマンス。曲中では音を止めて「サンキュー！紅白、ありがと