◇第104回全国高校サッカー選手権前橋育英1ー2神戸弘陵（2025年12月31日浦和駒場）前橋育英（群馬）は24大会ぶりの連覇を狙ったが、初戦で神戸弘陵に敗れた。山田耕介監督は「完敗です。前半、シュート3本で2点を取られたが、もう少し冷静になれればよかった。力のあるチームなので、残念で仕方がない」と振り返った。MF白井も「試合を通して、相手の方が気持ちが強かった。悔いが残る試合。早い時間の失点で相手は余裕