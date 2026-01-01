巨人は31日、前楽天のスペンサー・ハワード投手（29）と契約合意したと発表した。球団を通じて「ジャイアンツの優勝に貢献できるよう全力を尽くします！」とコメントした。来日1年目の昨季は、楽天の新外国人記録を更新するデビューから先発で5連勝。9試合で5勝1敗、防御率2.22も、先月2日に退団が発表されていた。入団会見は来日後に行う予定となっている。