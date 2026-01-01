巨人・泉口友汰内野手（26）が、ゼット社とアドバイザリー契約を結んだことが31日、分かった。2年目の昨年はリーグ2位の打率.301をマークし、遊撃のベストナインとゴールデングラブ賞を受賞。さらなる飛躍へ、同社のグラブやバットを使用する若武者に強力な援軍となる。同契約は内野手では、二遊間を組む吉川や、ソフトバンク・今宮、西武・源田ら名手が名を連ねている。
