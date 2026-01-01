大相撲の大関・琴桜（２８）＝佐渡ケ嶽＝が３１日、千葉・松戸市の部屋で、２０２５年最後の稽古を行った。横綱昇進を目指した初場所で負け越し、右膝を負傷するなど苦しんだ１年を総括。２６年の巻き返しへ「向き合うべきは自分の相撲」と覚悟を口にした。大みそかでも琴桜は普段と変わらず、精力的に体を動かした。同じ相手と相撲を取る三番稽古では、２５年９月の秋場所で痛めた右膝の状態を確かめながら、部屋の幕内・琴勝