「全国高校サッカー選手権・２回戦、神戸弘陵２−１前橋育英」（３１日、浦和駒場スタジアム）１６試合が行われ、神戸弘陵（兵庫）が前回王者の前橋育英（群馬）を２−１で破り、３回戦に進出した。高校総体覇者の神村学園（鹿児島）は、ＦＷ日高元（３年）の３得点などで東海学園（愛知）に６−０で大勝。堀越（東京Ａ）は宇治山田商（三重）を９−０で圧倒した。興国（大阪）は浜松開誠館（静岡）とのＰＫ戦を制した。大津（