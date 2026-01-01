「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）女子スーパーアトム級（４９・０キロ）選手権試合が行われ、王者・伊澤星花（２８）＝ＲｏｙｓＧＹＭ／ＪＡＰＡＮＴＯＰＴＥＡＭ＝が２回１分５８秒、フロントチョークで挑戦者のＲＥＮＡ（３４）＝シーザージム＝に一本勝ちし、防衛に成功した。激しい舌戦を繰り広げ、注目を集めた試合で新旧交代を印象づけた。因縁の相手を泣かせた。流れるよ