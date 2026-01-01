富士S6着からの休み明けとなるキープカルムは坂路単走でいっぱいに負荷をかけられて4F53秒6〜1F12秒7。中竹師は「弾んでいて良かったです、とずっと乗っている助手が言っていた。見た目もいい」と穏やかな口ぶり。「（前走後は）マイルCSを使えたら、というのもあったけど（賞金的に）はっきりしなかったからここを目標に切り替えた。しっかり調教できている」と順調ぶりを伝えた。