「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦」（３１日、大田区総合体育館）ＷＢＡ世界バンタム級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝がバンタム級初戦に臨み、１１位のマイケル・オルドスゴイッティ（２４）＝ベネズエラ＝に４回２分４２秒ＫＯで圧勝。日本男子初の５階級制覇を目指し、５月に東京ドームでＷＢＣ世界同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝への挑戦を熱望した。セミファイナルではＷＢＡ世界ライトフライ級２位