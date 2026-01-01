あけましておめでとうございます。2026年は元日から冬らしく、日本海側では雪や雲の多い空で、太平洋側では広く晴れるでしょう。寒気の影響で日中でも10℃に届かない所が多く、真冬の寒さとなります。初詣などお出かけの際は暖かい服装でお出かけください。寒気のピークはあすで、北海道から九州北部にかけて、日本海側を中心にドカ雪となるおそれもあるでしょう。一部の雪雲が太平洋側の地域にも流れ込み、名古屋や広島などでも雪