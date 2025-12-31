ボクシング・ＷＢＡ世界ライトフライ級挑戦者決定戦」（３１日、大田区総合体育館）ＷＢＡ世界ライトフライ級２位の吉良大弥（２２）＝志成＝が、同級４位のイバン・バルデラス（２４）＝メキシコ＝に２回２７秒ＫＯ勝ちして、プロデビューから４戦目で挑戦権を獲得した。５戦目で世界王座を獲得すれば、２０１５年にＷＢＯ世界ミニマム級王座に就いた田中恒成と並び、日本最速記録となる。メインのＷＢＡ世界バンタム級挑戦