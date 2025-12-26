３年ぶりのＶ奪回に燃えるオリックス・岸田護監督（４４）が新年開始の１日、昨季日本一に輝いた“天敵”ソフトバンクへのリベンジを誓った。「世間では（Ｖ本命は）ソフトバンクと当然思っているでしょうし、どの球団も打倒ソフトバンクで臨んでいく。ウチも置いていかれないよう、やっていかないといけない」。チームは昨季３位と健闘したものの、肝心のＶ争いには脱落。これもソフトバンクに７勝１６敗２分けとカモにされま