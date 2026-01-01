この中間、入念に乗り込んでいるトロヴァトーレ。Wコース併せ馬の最終追いは調整程度で、5F69秒8と全体時計こそ平凡だったが、ラスト1Fは11秒4と鋭伸。余力十分に僚馬ルカランフィースト（5歳3勝クラス）に併入した。鹿戸師は「先週からグンと良くなった」と上昇を実感。「京都コース、輸送は問題ない。折り合いさえつけば」と重賞2勝目に期待した。