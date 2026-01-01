ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が３１日、就任１年目となる２６年の主将が白紙の状態であることを明かした。２１年から５年連続で山田哲人内野手（３３）が大役を担ってきたが「哲人はキャプテン制はいったん、省かせてもらってというところ」と説明した。理由はベテランの負担を軽減すること。山田は２５年、負傷の影響もあり１０８試合の出場で打率・２３１、１２本塁打に終わった。クリーンアップ候補である主力の完全復活