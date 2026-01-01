ロッテの西川史礁外野手（２２）が２年目を迎える今季の抱負を語った。「２０２６年の目標は、ずばり全試合出場しての首位打者です」と誓いを立てた。高い目標に向けて、オフから準備を進めている。「最初から高い位置で打率を安定してキープすることが首位打者をとるためには大事」と語り、「全試合に出続ける体力、フィジカル面、スイング。すべて見つめ直してやっていきます。そうすることでおのずと目標の実現が見えてくる