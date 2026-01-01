アンゴラブラックはWコース単走。自己ベストに0秒3迫る5F65秒7の好時計を馬なりでマーク、ラスト1Fを11秒5にまとめた。尾関師は「ある程度しっかりやろうと思っていたが、その通りしっかりできた。動きは凄い良かった」と愛馬の走りを称賛。「先週、ジョッキー（戸崎）に乗ってもらって気持ちが入ったし体も締まった。変則日程なので、しっかり体調をキープしていきたい」と重賞初Vへ意気込んだ。