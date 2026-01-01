楽天の三木肇監督（４８）が、「最強」に恥じない野球を誓った。来季から本拠地球場の愛称が「楽天モバイル最強パーク宮城」に変更される。今季、借金２だったホーム球場での勝率アップを約束した。「ホームでやっぱりいい試合をして、地元のファンの方たちに勝ちを届けられるようにっていうのは、われわれの一つの宿命だと思う。いい試合をして勝つっていう試合をたくさんできるように努力したいと思います」愛称が変わる