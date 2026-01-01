▼ウエストナウ栗東坂路4F54秒2〜1F12秒4（佐々木師）馬混みに入ってムチを入れたけどいい反応。キュッと動いてくれた。▼カネラフィーナ美浦W5F66秒8〜1F11秒8（手塚久師）時計は予定通り。順調に来ているし、いい状態で送り出せると思います。▼カラマティアノス美浦W5F71秒0〜1F11秒6（奥村武師）時計はかかったけど、その分しまいはしっかり走れていた。だんだんパワーがついてきている。▼グランディア栗東CW