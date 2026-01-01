阪神・森下翔太外野手（25）とバレーボール日本代表でSVリーグ・サントリーの高橋藍選手（24）による新春スペシャル対談が実現した。お互いの連覇への意気込みから、国際大会への思い、気になるお給料の話題など、競技の垣根を越えて熱く語り合った。野球界は3月にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が控える。関西から世界へ羽ばたく――。“バズり初め”で、今年もスポニチをよろしくお願いします。（取材・構成倉