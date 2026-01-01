イラストレーター・成瀬國晴さんからスポニチ読者に「初夢」を描いた年賀状が届きました。「初夢」の定義については諸説ありますが、元日の夜から2日の朝に見た夢を指す、とされています。元日ということで「まだ見ていない夢を描くけど、ええんかな」とちょっぴり気にかけていた成瀬さんですが、これは午（うま）年の「初夢」の予告編。阪神・佐藤輝と森下をペナントレースの駿馬に見立て、ともに駆け抜ける年が始まります。