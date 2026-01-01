日本ハムが来季のホームゲームで、マラソン界のレジェンド・瀬古利彦氏（６９）をゲストに招くプランが浮上した。イカンガー（タンザニア）とのマッチレースを制した１９８３年の福岡国際マラソンは語りぐさ。現地で観戦した少年時代の新庄剛志監督（５３）にとっても憧れの存在だった。今季の優勝争いのさなかも、指揮官は何度も自軍の戦いぶりを、ラスト１００メートルの猛スパートで逆転した同マラソンの瀬古氏に重ねて表現