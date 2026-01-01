巨人は３１日、来季の新外国人として前楽天のスペンサー・ハワード投手（２９）と契約合意したと発表した。メジャー通算４勝の最速１５８キロ右腕は、昨季加入した楽天では度重なる故障で１軍登板はわずか９試合も、５勝１敗、防御率２・２２と実力の片りんを見せていた。ハワードは球団を通じて「ＮＰＢに戻り、東京ドームを本拠地としてプレーできることを楽しみにしています。ジャイアンツの優勝に貢献できるよう全力を尽く